Orsa F20 catturata e rilasciata con radiocollare

(ANSA) - TRENTO, 22 GIU - La scorsa notte in val Genova la giovane orsa F20 è stata catturata con trappola tubo, radiocollarata e rilasciata sul posto dal personale del Corpo forestale trentino. Un'operazione che si è svolta nell'ambito dell'azione di monitoraggio e di prevenzione che la Provincia autonoma di Trento conduce sulla popolazione di plantigradi.

Il radiocollare consentirà un controllo più stretto dell'animale e faciliterà l'adozione di eventuali misure dissuasive, con cani da orso o uso di munizioni in gomma. "La preoccupazione espressa dalla popolazione - ha commentato l'assessore Michele Dallapiccola - è per noi molto importante, nonostante a livello numerico gli episodi di orsi molesti siano in linea con gli anni precedenti, per questo abbiamo effettuato delle operazione tecniche supplementari. Siamo in attesa di poter avere il via libera dal Governo alle misure che abbiamo proposto da tempo, sia con norma di attuazione che con un disegno di legge che andrà presto in Consiglio provinciale".