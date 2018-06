Gdf: in 17 mesi recuperati 210 mln di imposte e Iva evase

(ANSA) - TRENTO, 22 GIU - Negli ultimi 17 mesi, in Trentino Alto Adige, contro l'evasione e le frodi fiscali sono state concluse 450 indagini di polizia giudiziaria, a cui si aggiungono oltre 2.100 interventi fra verifiche e controlli fiscali a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali. Tali attività hanno consentito di recuperare a tassazione 210 milioni di euro di imposte dirette ed Iva evase.

I dati sono stati diffusi oggi in occasione del 244/o anniversario della fondazione del corpo della Guardia di finanza. In regione, sempre nello stesso periodo, sono stati denunciati 312 soggetti responsabili di 319 reati fiscali, il 75% dei quali riguarda gli illeciti più gravi di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione, occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione.