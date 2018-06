Vigiliane: festa a Trento dal 22 al 26 giugno

(ANSA) - TRENTO, 21 GIU - Tornano domani le Feste Vigiliane a Trento, fino al 26 giugno, con la 35/a edizione delle feste patronali, tra spettacoli e tradizione.

Domani toccherà al corteo storico dare il via con l'attesa sfilata che partirà dal Castello del Buonconsiglio, per spostarsi poi in piazza Duomo, dove avranno luogo la Cerimonia di apertura e il giuramento degli zatterieri. Sabato 23 sarà il turno del Tribunale di Penitenza, mentre domenica 24 spazio all'atteso Palio dell'Oca, che si concluderà sul ponte di San Lorenzo con lo svolgimento della Tonca, momento conclusivo ed "espiatorio" del Tribunale. Martedì 26, invece, la Processione di San Vigilio, la Messa Solenne e la Distribuzione del Pan e Vin di San Vigilio - in collaborazione con l'Associazione Panificatori della Provincia di Trento - apriranno una giornata che si concluderà con la Disfida dei Ciusi e dei Gobj e i Fuochi di San Vigilio. (ANSA).