Un giorno da carabinieri per Ivan

(ANSA) - BOLZANO, 21 GIU - Da tempo Ivan, ragazzo del convitto Residenza Fago dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano, aveva un sogno: vivere una giornata da carabiniere. Così, un giorno, gli operatori raccontano ad Ivan che stanno per andando a fare una commissione, gli dicono che si devono preparare per uscire e invece, giunti all'ingresso del convitto, si presenta davanti a loro un'autovettura dei carabinieri di Bolzano.

Il luogotenente Carlo Zeni, comandante interinale del reparto comando della Legione carabinieri Trentino Alto Adige scende dal mezzo, saluta militarmente Ivan, sorpreso e felicissimo della sorpresa, chiedendogli se vuole provare la macchina dei Carabinieri. Scontata la risposta. Con la collaborazione dell'operatrice Daniela Zeni e dell'educatore Gianfranco Maffei, Ivan ha quindi potuto provare l'esperienza di salire a bordo dell'autovettura, capire come funzionano i diversi apparati che vi sono installati, e 'testare' le potenzialità del mezzo.

Infine, l'immancabile la prova sirena.