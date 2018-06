Regioni, sì a documento Kompatscher

(ANSA) - BOLZANO, 21 GIU - Sistema di riparto nazionale anche per i richiedenti asilo che raggiungono l'Italia via terra, centri sovraregionali di raccolta e smistamento sul territorio, certezza delle regole, in maniera particolare riguardo il rimpatrio per chi si vede negata la domanda di asilo, ma anche per coloro che ottengono risposta positiva e devono lasciare le strutture di accoglienza, tempi più rapidi per le analisi delle domande di asilo. Questi alcuni punti del documento approvato a Roma dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e che si basa sulla proposta presentata lo scorso maggio dal presidente altoatesino, Arno Kompatscher.

Il governatore ha fatto da mediatore fra le diverse richieste di integrazione avanzate delle altre Regioni, riuscendo a convogliare la Conferenza su un documento comune e condiviso che sarà sottoposto dal presidente Stefano Bonaccini al nuovo Ministro degli interni, Matteo Salvini. All'incontro, che si svolgerà nelle prossime settimane, parteciperà anche Kompatscher.