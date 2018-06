Raduno internazionale degli arrotini in val Rendena

(ANSA) - TRENTO, 21 GIU - Dal 30 giugno al primo luglio la val Rendena rende omaggio ai "moléta" con la prima edizione del 'Raduno internazionale degli arrotini'.

Organizzata dall'associazione culturale La Trisa, la manifestazione ospiterà momenti conviviali, mostre e convegni. Sarà inoltre possibile visitare una piccola parte della "Collezione di Coltelli" di Aldo e Edda Lorenzi della coltelleria Lorenzi, aperta nel 1929 in Via Montenapoleone a Milano.

L'evento è promosso in collaborazione con il Centro Studi Judicaria, la Pro Loco Spiazzo Rendena e con il supporto della Provincia autonoma di Trento, della Regione oltre che della Comunità di Valle delle Giudicarie e delle amministrazioni comunali e degli enti operanti in val Rendena. All'iniziativa hanno aderito associazioni di settore e numerosi arrotini emigrati all'estero, in particolare da Germania, Austria, Svizzera e Gran Bretagna.