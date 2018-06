Platter, non bastano belle parole

(ANSA) - BOLZANO, 21 GIU - "Se si parla di traffico pesante, non bastano le belle parole. Servono misure a difesa della popolazione, come appunto il 'dosaggio' di tir". Lo ribadisce il governatore tirolese Günther Platter in un'intervista al settimanale Ff. Negli ultimi 17 mesi il numero di tir al Brennero è cresciuto del 20%, ricorda Platter, che difende la sua decisione di non firmare il documento conclusivo del vertice a Bolzano. "Avevamo già firmato un memorandum nel 2009 a Roma.

Serviva un segnale", afferma.

L'obiettivo - prosegue Platter - resta il trasferimento su rotaia. "In Svizzera il 70% delle merci viaggiano su rotaia, da noi solo il 30%". Secondo il governatore tirolese, serve un pedaggio unico per tutta l'asse del Brennero. Il 40% dei tir - sostiene - sceglie il valico italo-austriaco perché è più conveniente. Platter critica, infine, i ritardi in Germania per la costruzione della tratta d'accesso al tunnel del Brennero, mentre in Alto Adige e Trentino "qualcosa succede".