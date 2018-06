Ciclismo: Dolomiti Brenta Bike il 1 luglio

(ANSA) - TRENTO, 21 GIU - La Dolomitica Brenta Bike del 1 luglio a Pinzolo, in Trentino, è alle porte. I percorsi di 42 km e 1.500 metri di dislivello (Ride - non competitivo) e 55 km e 2.300 metri di dislivello (Race) sono praticabili e gli organizzatori riferiscono che mentre stavano segnando il tracciato, "a pochi passi dall'abitato di Mavignola si sono ritrovati a tu per tu con un giovane orso fermo a gustarsi qualche radice, che si è diretto poi in totale tranquillità nel bosco". Ad avere già dato la propria adesione ci sono biker del calibro di Tiago Ferreira, Hans Becking, Josè Dias e Naima Diesner, oltre ai protagonisti del circuito, come Lorena Zocca, Andrea Zamboni e Mattia Longa. La quarta prova di Trentino Mtb richiede un appropriato allenamento e una buona tecnica in discesa, partendo da Pinzolo per immergersi lungo i panorami sui massicci del Brenta e dell'Adamello-Presanella, sfilando verso Madonna di Campiglio e inerpicandosi ai 2.261 metri del rifugio Graffer, prima di tornare a Pinzolo. (ANSA).