Carabinieri,un cippo per caduti montagna

(ANSA) - BOLZANO, 21 GIU - Un cippo di marmo bianco di Lasa, per ricordare i carabinieri caduti in montagna. Il momumento è stato inaugurato questa mattina presso il centro di addestramento alpino dei carabinieri di Selva Val Gardena. Il col. Giuliano Polito, comandante del centro, ha salutato per l'occasione il comandante interregionale, gen. Aldo Visone, il gen. Massimo Mennitti, ed il comandante provinciale col. Stefano Paolucci. Erano presenti anche il commissario del governo Vito Cusumano e i sindaci della valle. All'inaugurazione un posto d'onore è stato riservato alle vedove, ai genitori e parenti dei caduti ricordati nella lapide ovvero: l'appuntato Erwin Maier del soccorso alpino dei carabinieri di Cortina d'Ampezzo, deceduto nel 2000 sulla cima dell'Eiger; l'appuntato scelto Walter Nones, del soccorso alpino di Cortina d'Ampezzo, deceduto nel 2010 sul Monte Cho Oyu (Nepal); il maresciallo capo Paolo Russo, già effettivo al 7° reggimento, deceduto nel 2016 precipitando in un dirupo presso Forcella Sarentina.