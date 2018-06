Turista tedesco annega nel lago di Ledro

(ANSA) - TRENTO, 20 GIU - Un turista tedesco di 33 anni è annegato nel lago di Ledro, in Trentino, probabilmente per un malore. L'uomo aveva fatto il bagno dopo pranzo e probabilmente era stato colto da malore. L'allarme per la richiesta di aiuto è arrivato però solo a sera e i sommozzatori dei vigili del fuoco l'hanno recuperato in pochi minuti, ma ormai senza vita.

Era in vacanza con i genitori e un fratello e la famiglia aveva pranzato sul lungolago, quando l'uomo ha deciso di fare una passeggiata, lasciando i parenti nel locale. Sulla riva sono stati trovati alcuni suoi oggetti personali, che hanno fatto pensare al desiderio improvviso di un tuffo. (ANSA).