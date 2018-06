Trovato morto turista sullo Sciliar

(ANSA) - BOLZANO, 20 GIU - E' stato trovato morto un escursionista tedesco, che risultava disperso da ieri sera sullo Sciliar, in Alto Adige. Il 71enne non aveva fatto ritorno dopo una gita in montagna, questa mattina sono scattate le ricerche, anche con l'ausilio dell'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites e di unità cinofile. Nel primo pomeriggio la salma è stata localizzata ai piedi di un burrone nei pressi Bagni di Razzes.

L'uomo con ogni probabilità è scivolato durante la discesa ed è precipitato per alcune decine di metri, morendo sul colpo.