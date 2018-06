Siria, arrivati aiuti dall'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 GIU - Lo scorso aprile, la giunta provinciale di Bolzano aveva stanziato 40 mila euro per finanziare l'invio di aiuti umanitari nel Nord della Siria. In maniera particolare ad Afrin, città del Kurdistan siriano dove l'invasione turca ha provocato la fuga di 300.000 persone verso Shabba, area dove sono stati allestiti dei campi profughi. Nei giorni scorsi gli aiuti, che comprendono prodotti alimentari, medicinali, vestiti e generi di prima necessità, sono giunti a destinazione grazie al progetto di emergenza gestito dall'associazione popoli minacciati in collaborazione con la Mezzaluna Rossa del Kurdistan.

La notizia dell'arrivo degli aiuti umanitari in Siria, tra l'altro, giunge nella giornata mondiale del rifugiato. Proprio in questa occasione la cooperazione allo sviluppo della Provincia di Bolzano lancia il progetto europeo Snapshot from the borders (durata 3 anni) che coinvolge 19 autorità locali e 12 organizzazioni della società civile di tutta la UE e guidato dal comune di Lampedusa e Linosa.