Scontro fra due auto ad Arco, sei feriti

(ANSA) - TRENTO, 20 GIU - Sei persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale fra due auto avvenuto questo pomeriggio nei pressi di Arco, lungo la strada della Maza. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi due elicotteri e quattro ambulanze. I tre feriti più gravi sono stati trasportati all'ospedale S.Chiara di Trento, gli altri tre al pronto soccorso di Arco.

La strada è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi da parte della Polizia stradale di Riva.