(ANSA) - TRENTO, 20 GIU - Il Premio Ambiente Euregio Tirol-Alto Adige-Trentino 2018 è un progetto comune dell'Abteilung Umweltschutz-Tirol, dell'Agenzia provinciale per l'ambiente dell'Alto Adige, Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente del Trentino e la Transkom Sas.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare e motivare a una tutela dell'ambiente attiva e di incentivare l'innovazione nel settore ambientale. Il premio consente altresì alle imprese di presentare i progetti innovativi sviluppati e offre a singoli privati la possibilità di proporre idee per concretizzare misure di tutela ambientale.

Al concorso, alla decima edizione, possono partecipare privati e persone giuridiche (imprese, comuni, associazioni, istituzioni, scuole e così via) residenti o con sede legale in Tirolo, in Alto Adige e in Trentino. Il termine per le adesioni è il 12 ottobre. (ANSA).