Mostre: Madonna in blu al Buonconsiglio

(ANSA) - TRENTO, 20 GIU - Una rara scultura in pietra policroma del Trecento sarà protagonista della rassegna 'Madonna in blu, una scultura veronese del Trecento', dal 22 giugno al Castello del Buonconsiglio di Trento. Insieme con la Madonna allattante, molto probabilmente proveniente dalla cattedrale di Trento ed ora nel Museo Diocesano Tridentino, opera del "maestro del sorriso", la trecentesca Madonna che si esporrà al pubblico è tra le pochissime testimonianze rimaste di scultura lapidea veronese del Trecento nel Trentino.

Nella stessa giornata sarà inaugurato un nuovo percorso nella parte più antica del maniero, Castelvecchio, con strappi di affreschi medievali mai esposti, eleganti dipinti su tavola appena restaurati, delicati manufatti in vetro e lattimo decorati, maioliche, croci astile, ostensori, reliquari, reperti archeologici, inediti rilievi marmorei antichi, preziose medaglie bronzee del Pisanello, e rarissime sculture lapidee policrome trecentesche.