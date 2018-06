Ferrovie: lavori sulla Trento - Malè - Mezzana

(ANSA) - TRENTO, 20 GIU - Da sabato 23 giugno a sabato 28 luglio la linea ferroviaria Trento - Malé - Mezzana sarà interrotta nella tratta fra Trento e Mezzolombardo per lavori all'infrastruttura ferroviaria.

I treni, come spiega l'amministrazione provinciale, saranno sostituiti con autobus, pertanto il servizio trasporti pubblici invita l'utenza a prendere visione delle modifiche degli orari e delle fermate sostitutive. Durante l'interruzione le comitive non saranno ammesse nella tratta interessata, mentre rimarrà la possibilità di prenotare nella tratta fra Mezzolombardo e Mezzana, scrivendo a ferrovia@ttesercizio.it. La prenotazione non garantirà il posto a sedere.

Anche il trasporto bici sarà sospeso fra Trento e Mezzolombardo, mentre rimarrà attivo fra Mezzolombardo e Mezzana. (ANSA).