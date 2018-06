Valente, non strumentalizziamo la sofferenza

(ANSA) - BOLZANO, 19 GIU - "Non strumentalizziamo la sofferenza dei migranti". E' l'appello lanciato dal direttore della Caritas altoatesina, Paolo Valente, in occasione della Giornata internazionale del rifugiato.

Secondo Valente, "a comunità cristiana e la comunità civile in Alto Adige e in Europa hanno diversi modi per dare un contributo all'eliminazione delle "inequità" che causano le migrazioni forzate: Accogliere degnamente le persone che fuggono da situazioni invivibili; sensibilizzare le comunità locali all'accoglienza e la classe dirigente a scelte nel segno del bene comune; avviare (dove la situazione lo consente) progetti di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di provenienza dei migranti; avviare processi - a livello micro - di cambiamento di quegli stili di vita che, nell'ottica di uno sviluppo equo a livello globale, si rivelano insostenibili perché provocano - a livello macro - guerra, miseria, cambiamenti climatici e, di conseguenza, migrazioni", conclude Valente.