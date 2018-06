Oltre 12.000 visitatori a Expo Riva Schuh

(ANSA) - TRENTO, 19 GIU - Sono stati oltre 12.000 i visitatori che hanno preso parte a Riva del Garda alle manifestazioni 'Expo Riva Schuh' e 'Gardabags'. Cifra in leggera crescita rispetto all'edizione di giugno 2017, sottolineano gli organizzatori.

Nel corso dell'edizione appena conclusa di 'Expo Riva Schuh', la 90/a, sono state approfondite le relazioni con il Vietnam, mentre prosegue la collaborazione con Saflec (South African Leather Export Council), iniziata nell'aprile 2017 in occasione della prima tappa del tour Expo Riva Schuh Around the World: 5 le aziende sudafricane che erano presenti a Riva. Nel complesso, sono stati 1.474 gli espositori provenienti da 37 Paesi che hanno presentato le collezioni per la primavera-estate 2019. Tra i visitatori, presenti le delegazioni da Croazia, Serbia, Russia e Ucraina nell'ambito della collaborazione con Ice Agenzia.