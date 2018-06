Latterie Alto Adige vietano glifosato

(ANSA) - BOLZANO, 19 GIU - Il settore lattiero-caseario dell'Alto Adige, che da anni si adopera per incentivare il minor utilizzo possibile di prodotti fitosanitari, compie ora un ulteriore passo e vieta, a partire da luglio, completamente l'utilizzo di glifosato su tutte le superfici foraggere. "Ci assumiamo la nostra responsabilità verso la sostenibilità tanto seriamente quanto quella verso i nostri clienti, il nostro territorio, i nostri bambini e il nostro ambiente", afferma il presidente della Federazione Latterie Alto Adige, Joachim Reinalter.

Sebbene la Commissione Europea abbia prolungato fino alla fine del 2022 l'ammissibilità del glifosato nella protezione dei raccolti, i dubbi sul principio attivo sono ancora ben lontani dall'essere cancellati. "Il glifosato è sospettato di essere cancerogeno, e già questo sospetto per noi è motivo sufficiente per rinunciare completamente, in futuro, a questo particolare fitosanitario", sottolinea Reinalter.