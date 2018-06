Lasciti a no profit: campagna associazioni in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 19 GIU - A settembre 2016 cinque organizzazioni no profit hanno lanciato in Trentino la campagna 'Il Luogo del Dono', per promuovere la cultura del lascito testamentario a favore di realtà che operano senza fini di lucro.

Per tracciare un bilancio dei primi due anni di campagna i promotori hanno organizzato un incontro nella sede della Cooperazione Trentina, nel corso del quale è stato anche presentato in anteprima uno spot realizzato per promuovere la conoscenza del lascito testamentario. "Dovranno ancora passare alcuni anni prima che la campagna dia buoni frutti, i cambiamenti culturali richiedono tempo", osservano i promotori.

Sono state intanto messe in campo una serie di iniziative. È stata ideata e stampata una "guida al dono" ed è stato creato un sito, visibile all'indirizzo web www.luogodeldono.it. Sono stati organizzati sul territorio degli incontri informativi, una formazione specifica degli operatori che nelle diverse realtà possono accogliere le domande di chiarimento dei potenziali donatori. (ANSA).