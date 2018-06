Giardino botanico alpino delle Viote compie 80 anni

(ANSA) - TRENTO, 19 GIU - Al via le attività del Giardino botanico alpino delle Viote del Monte Bondone, il giardino più grande e antico dell'arco alpino che quest'anno compie 80 anni.

Nel 1938 l'allora Museo di Storia naturale della Venezia Tridentina ne fondò il primo nucleo e oggi, quale sede territoriale del Museo delle Scienze - Muse, consta di 10 ettari di un'equilibrata gestione tra conservazione della natura e proposte floristiche di grande interesse. Rispetto alle origini, il Giardino botanico alpino si è ampliato in estensione, strutture e attività per il pubblico, mantenendo sempre intatta la sua funzione di ricerca e conservazione delle specie botaniche, soprattutto quelle a rischio di estinzione. Nel periodo recente, una particolare attenzione è stata riservata alle attività per il pubblico. Le attività si tengono con cadenza quasi giornaliera da fine giugno ad agosto. Il programma di quest'anno è arricchito di numerose novità, tra le quali l'activity book "Taccuino dell'esploratore", la "Nanna al Giardino".