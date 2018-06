De Gasperi: Pombeni e Panebianco per 15/a Lectio

(ANSA) - TRENTO, 19 GIU - Per la tradizionale Lectio degasperiana la Fondazione omonima ha invitato a Pieve Tesino, in Trentino, Angelo Panebianco, professore di scienza politica all'università di Bologna e da trent'anni editorialista del Corriere della Sera, e Paolo Pombeni, professore emerito di storia contemporanea nella stessa università, collaboratore del Sole 24 ore e già direttore a Trento dell'Istituto storico italo germanico della Fondazione Bruno Kessler.

L'appuntamento è per il 18 agosto col titolo 'Alcide De Gasperi e il popolo', per mostrare da punti di vista complementari quale fosse l'idea dello statista trentino sul popolo e sulla democrazia e in che modo si possa fare oggi tesoro del suo insegnamento.

Per la 15/a edizione della Lectio, la Fondazione continua quindi il suo percorso di rivisitazione della storia europea, chiedendo ai due ospiti di riflettere sull'idea che De Gasperi aveva del popolo e sul ruolo dei partiti nella costruzione di una democrazia solida ed efficace. (ANSA).