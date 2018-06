Ciclismo: Francesco Moser festeggia 67 anni

(ANSA) - TRENTO, 19 GIU - Festa a casa Moser a Trento oggi per i 67 anni di Francesco, lo storico campione che ha colto l'occasione per presentare 'La Moserissima' del 7 luglio, ciclostorica tappa del Giro d'Italia d'Epoca nell'ambito della 13/a edizione de 'La Leggendaria Charly Gaul - Uci Gran Fondo World Series' di domenica 8 luglio.

A casa Moser è ospitato anche un Museo del Ciclismo ed erano presenti, oltre al padrone di casa Francesco Moser, anche il figlio Ignazio e la fidanzata Cecilia Rodriguez, i quali presenzieranno a 'La Moserissima', magari percorrendola in tandem. (ANSA).