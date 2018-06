Beneficienza: 200 km di corsa e a nuoto per l'Amref

(ANSA) - TRENTO, 19 GIU - Una raccolta fondi per l'Africa, a favore dell'Amref Health Africa Italia, vedrà protagonista un'impresa da 200 chilometri per il triatleta Andrea Pelo Di Giorgio, di corsa e a nuoto. La partenza è prevista per il 27 giugno da Lavarone, in Trentino, sull'Alpe Cimbra che ospita tradizionalmente la Dolomiti Winter Fest, e San Candido, in Alto Adige, dove si tiene l'Adventure Outdoor Fest.

La partenza dal lago di Lavarone (Bandiera Blu), è prevista per la mattina del 27 giugno. Il tragitto verrà percorso di corsa, attraversando i laghi presenti nella zona a nuoto con palette e pull boy (muta se necessario). Un van seguirà l'atleta per fornire assistenza, trasporto del materiale di supporto, approvvigionamento ed eventualmente la possibilità di riposare qualche ora. E' possibile correre una parte del percorso assieme a lui, inviando la propria candidatura a info@adventureoutdoorfest.com oppure fare una donazione online. (ANSA).