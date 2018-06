Bedin, due trapianti una nuova vita

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - "Il futuro è nostro. Un atto d'amore ci ha ridato il sorriso" (Onda d'Urto Edizioni, 160 p.) è il titolo di un libro di Kilian Bedin, presidente di Aido Bolzano, che racconta la sua toccante storia alla ricerca della salute e della felicità grazie a due trapianti di reni. Bedin, 49 anni, sposato e padre di due figlie, vittima di una grave patologia renale da quando aveva 18 anni, descrive con lucidità e precisione anni di lotta alla ricerca di una cura, di un rimedio per ricominciare finalmente una nuova vita. Una puntuale narrazione della difficile realtà della dialisi e dei ricoveri ospedalieri, della donazione di organi e dei trapianti.

Un racconto di perseveranza, di solidarietà, di gratitudine ma soprattutto un messaggio di speranza. Una storia a lieto fine, grazie all'altruismo di sua madre Theresia e alla generosità di una persona sconosciuta.

"Nel 2012 ho iniziato a scrivere la mia storia, perché in Alto Adige non si parlava molto di donazioni", dice Bedin.