Vaccinazione Fsme gratuita a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - Da mercoledì 20 Giugno, sarà possibile per i residenti della Provincia Autonoma di Bolzano, farsi vaccinare gratuitamente per contrastare l'infezione da Meningoencefalite da puntura di zecche (Fsme).

Grazie alla collaborazione con i pediatri di libera scelta e con i medici igienisti distrettuali, il Servizio Igiene di Bolzano offre la possibilità alle persone interessate, residenti in Alto Adige, di vaccinarsi gratuitamente contro l'encefalite da zecca. La vaccinazione avrà luogo ogni mercoledì pomeriggio a partire dal 20 giugno al 1 agosto, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Via Amba-Alagi 33, Bolzano dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Non sarà necessaria la prenotazione ma verrà fissato un limite numerico per garantire a tutti prestazioni adeguate, informa l'Azienda sanitaria.