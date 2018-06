Turismo: Sentinelle di Pietra dal 21 giugno

(ANSA) - TRENTO, 18 GIU - Per tre mesi, dal 21 giugno al 23 settembre, i diciassette forti austro-ungarici posti lungo il Sentiero della Pace ospiteranno momenti di riflessione, dibattiti, spettacoli teatrali, musica e arti visuali, fondendo cultura, storia e territorio. Si tratta dell'edizione 2018 di Sentinelle di Pietra, manifestazione promossa dal servizio attività culturali della Provincia autonoma di Trento e curata dal Centro servizi Santa Chiara e dalla Fondazione museo storico del Trentino, che metterà in rete le vestigia disseminate sul territorio provinciale, testimoni della Prima guerra mondiale, attraverso un cartellone di eventi.

Si inizia il 23 giugno da Forte Pozzacchio, a Trambileno in Vallagarina con il light show-concerto futurista Rulli di luce; chiusura il 16 settembre a Forte Garda, con la visita teatralizzata Sensazioni forti, le pietre raccontano. "Per i suoi significati culturali ed etici questo evento è estremamente significativo" ha sottolineato Tiziano Mellarini, assessore provinciale alla cultura. (ANSA).