Sindaci Brennero contro navigatore

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - I sindaci sul versante austriaco del Brennero dichiarano guerra ai navigatori, accusati di causare intasamenti sulle strade alternative. Infatti, sempre più automobilisti lasciano l'autostrada del Brennero per non pagare il pedaggio di ponte Europa oppure per evitare code.

"I navigatori moderni consigliano di cambiare rotta, quando il risparmio è di appena tre minuti", lamenta sulla Tiroler Tageszeitung il sindaco di Gries am Brenner, Karl Muehlsteiger, che definisce i navigatori "il nemico numero uno". Molte strade alternative - spiega - non sono però adatte ai camper e alle roulotte. Anche il sindaco di Steinach Josef Hautz conferma l'aumento di code e intasamenti sulle strade alternative all'autostrada del Brennero. "Servono dei provvedimenti urgenti", dice al giornale. I sindaci ipotizzano perciò caselli di pedaggio oppure divieti di transito per i non residenti.