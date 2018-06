Scritte contro Salvini: sindaco Bolzano, brutto segnale

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - Per il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi le scritte contro il ministro Salvini apparse a Bolzano nel corso di una festa di Radio Tandem sono "un brutto segnale, di una società che non accetta il confronto democratico. C'é sempre chi scrive stupidaggini e frasi offensive, ma non è questo il metodo", ha detto il primo cittadino. "Per quanto riguarda gli organizzatori - ha continuato Caramaschi - mi dicono che hanno cancellato la scritta. Se fossi in loro mi scuserei con il ministro Salvini", ha detto il sindaco che si scusa in qualità di primo cittadino. "Perchè è sicuramente un bolzanino che ha apposto la scritta in questione.

Gli stupidi e i deficienti ci sono sempre. Di scritte ce ne sono di tutti i tipi, anche di oscene, siamo in una società in forte evoluzione peggiorativa. Sono apparse anche delle scritte contro di me. Ora la Digos indaga e spero che individui il responsabile", ha concluso il sindaco. (ANSA).