Furti in abitazioni Valsugana, un arresto

(ANSA) - TRENTO, 18 GIU - Dopo una serie di raid ladreschi in abitazioni della Valsugana, i carabinieri hanno arrestato, dopo un rocambolesco inseguimento tra Borgo e Grigno, uno dei presunti responsabili.

La scorsa notte al numero unico di emergenza 112 sono giunte più telefonate da parte di cittadini che segnalavano tentativi di intrusioni nelle loro abitazioni da parte di uno o più ladri.

Una donna, avendo notato la presenza di ladri in casa, è riuscita a fare una descrizione degli intrusi. Un equipaggio del Nucleo radiomobile di Borgo è arrivato in zona e ha intravisto due persone che si stavano allontanando in bicicletta lungo la ciclabile. E' iniziato quindi un inseguimento a piedi. Dopo aver attraversato il Brenta, i carabinieri sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi che è stato arrestato. Si tratta di un cinquantenne albanese pregiudicato, che è stato rinchiuso nel carcere di Trento dove sarà interrogato dal magistrato. I carabinieri hanno inoltre recuperato arnesi per lo scasso, le biciclette ed altra refurtiva.