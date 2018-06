11 kg di cocaina sequestrati in interporto Trento

(ANSA) - TRENTO, 18 GIU - Bloccato e arrestato dalla squadra mobile di Trento un camionista della provincia di Napoli nel cui camion sono stati sequestrati 11 kg di cocaina divisi in 10 panetti. L'operazione è stata condotta in collaborazione con la Guardia di finanza.

Il camionista è stato controllato all'interno dello interporto doganale di Spini di Gardolo, dopo aver usufruito del servizio di trasporto ferroviario che dalla Germania lo aveva condotto fino a Trento. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e rinchiuso in carcere.

Proprio su quella tratta ferroviaria, nel passato, erano state arrestate, a Trento e Rovereto, alcune persone che trasportavano diversi chili di cocaina.