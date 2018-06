Scritte contro Salvini:questore Trento,in corso accertamenti

(ANSA) - TRENTO, 17 GIU - "Stiamo facendo accertamenti per verificare le responsabilità". Lo riferisce il questore di Trento, Massimo D'Ambrosio, a proposito delle scritte comparse su dei muri della città venerdì sera, tra cui una contro il ministro dell'interno, Matteo Salvini: "Salvini mandante degli omicidi razzisti".

Altra scritta: "Non scordiamo Soumaila ucciso dal razzismo".

Sono comparse entrambe proprio dopo una manifestazione in memoria di Soumaila Sacko, il giovane migrante maliano sindacalista, ucciso il 2 giugno a San Calogero, in Calabria, in una cartiera dismessa. (ANSA).