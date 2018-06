Nuoto: 200 sl spettacolo con Paltrinieri e Zuin

(ANSA) - BOLZANO, 17 GIU - Spettacolo a Merano, in Alto Adige, con la gara conclusiva del Cool Meeting, i 200 stile libero, che ha visto in acqua per la settima volta in questa tre giorni al Lido di Bolzano Gregorio Paltrinieri, campione olimpico sui 1500 sl e beniamino del pubblico.

Si deve accontentare del secondo posto in 1.53,09 dietro a un Mattia Zuin in forma (1.50,87), ma ha battuto Domenico Acerenza (1.53,32) e si ritiene soddisfatto. "Ho fatto tante gare a Merano, per allenarci va bene. I 200 - ha commentato - sono una gara difficile per me, ma 1.53 è un tempo buono. Adesso ci aspettano i giochi del Mediterraneo, poi il Sette Colli. Non posso dire ora se sono sulla strada giusta, ma credo di sì, le sensazioni sono buone".

Il campione olimpico ieri nella sua vittoria nei 400 stile libero in 3.53,78 aveva fatto registrare la migliore prestazione del meeting rispetto alla tabella Fina, con 834 punti. (ANSA).