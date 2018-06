Motociclismo: enduro, Alex Salvini si allena a Dro

(ANSA) - TRENTO, 17 GIU - È in lotta per la vetta alla classifica assoluta del Campionato del Mondo EnduroGp e nei giorni scorsi il pilota azzurro Alex Salvini ha svolto un allenamento al Metzeler OffRoad Park di Pietramurata - Dro, in Trentino. Un momento importante per il pilota bolognese, in quanto proprio l'impianto di Dro a fine giugno ospiterà una prova del Campionato del Mondo della specialità, che per la prima volta approda in Trentino.

Dopo il Gp d'Estonia Salvini ha ceduto il comando della classifica generale all'ex compagno di squadra, lo statunitense Steve Holcombe. "Essere leader di classe del mondiale e secondo assoluto a questo punto mi da molta motivazione per il proseguo del campionato" ha detto il pilota bolognese.(ANSA).