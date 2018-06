Incidenti stradali: motociclista morto a Trento

(ANSA) - TRENTO, 17 GIU - Un motociclista di 48 anni è morto nella notte in seguito a un incidente a Trento, in via Marsala.

Sul posto, poco prima di mezzanotte e mezza, sono intervenuti i soccorsi con ambulanza e auto medica, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. (ANSA).