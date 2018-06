Incendi: fiamme in hotel Bressanone, intossicati in ospedale

(ANSA) - BOLZANO, 17 GIU - Un incendio in un albergo di Bressanone, in Alto Adige, ha causato sintomi da intossicazione in una serie di ospiti, portati in ospedale. Si tratta dell'hotel Albero Verde, non lontano dall'uomo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzano, oltre ai volontari delle zone vicine. Sono stati utilizzati dispositivi per la ventilazione forzata dell'edificio, per riuscire a liberarlo dal fumo.

I tecnici sono al lavoro per accertare le cause del rogo.

