Forte Garda: riaperto a Riva del Garda

(ANSA) - TRENTO, 17 GIU - Riaperto e inaugurato oggi Forte Garda a Riva del Garda, in Trentino, dopo una ristrutturazione che ha interessato un'ampia porzione degli spazi interni. È così ora possibile la visita di ampie aree finora inaccessibili e in gran parte invisibili, tra cui una delle due torrette, dalla quale per la prima volta si può godere di uno straordinario punto di osservazione. L'intervento, iniziato il 5 marzo scorso, è costato 220.000 euro e si è trattato di un terzo lotto. Gli altri due sono costati 710.000 euro il primo e 150.000 euro il secondo, per un totale di 1.080.000 euro. La completa visibilità del forte e la sua percorribilità permettono di comprendere il funzionamento dell'organizzazione interna. Per consentire l'accesso agli spazi interni, si è provveduto a un ulteriore consolidamento dei paramenti murari e all'integrazione dell'impianto di illuminazione, oltre che alla realizzazione di alcuni collegamenti con passerelle e gradini. (ANSA).