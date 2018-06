Università: cerimonia di laurea a Trento, in piazza Duomo

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - Cerimonia pubblica di laurea oggi a Trento per 390 neolaureati e neolaureate e 12 dottori e dottoresse di ricerca, in piazza Duomo. Introdotta dal tradizionale corteo accademico, si concluderà con il lancio di tocchi e feluche.

"Oggi più che mai - ha affermato il rettore, Paolo Collini - serve a ognuno di noi una capacità di analisi rigorosa fondata su 'conoscenza e ragione', che ci protegga dalle posizioni emotive e disinformate che sembrano sempre di più caratterizzare l'agire".

"Cultura e istruzione - ha detto il presidente dell'ateneo, Innocenzo Cipolletta - sono il futuro dell'Italia, affinché il Paese sia sempre più evoluto, tollerante, aperto agli stranieri e alle diversità, ossia a tutto ciò che fa crescere e innalzare la qualità della vita dei cittadini. Il ciclo delle ideologie volge al nazionalismo, alle chiusure, alla difesa degli interessi particolari, all'asserragliarsi nei propri confini.

Sta a noi e a voi riprendere la via della tolleranza, della curiosità e della solidarietà". (ANSA).