Toninelli, no a blocchi unilaterali

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Iniziative unilaterali di blocco come quelle del Tirolo non possono essere subite passivamente, ma richiedono risposte chiare e senza rotture, con la giusta fermezza perché per noi il benessere delle nostre imprese viene prima di tutto e le merci devono viaggiare in modo fluido anche dal mare e poi lungo lo Stivale e verso il confine nord e oltre". Così il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, in un messaggio inviato all'assemblea di Anita.