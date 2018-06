Scuola, 158 incontri su pericoli web

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - La polizia postale di Bolzano da tempo svolge incontri di sensibilizzazione in favore di scuole ed associazioni in occasione dei quali vengono affrontati argomenti quali: la privacy, il sexting, la pedopornografia, la navigazione e tutela dei minori, i social network, le truffe e reati contro il patrimonio.

Al termine dell'anno scolastico 2017/2018 gli incontri sono stati ben 158 durante i quali, si stima, si siano incontrate ben 12.000 studenti. Ben 120 di tali incontri, sono stati tenuti in lingua tedesca, informa la Questura in una nota. "Innumerevoli sono state le attestazioni di stima e di ringraziamento per questa attività informativa e di prevenzione svolta anche presso sedi scolastiche site in località periferiche e montane, che ha permesso di instaurare un rapporto di collaborazione e fiducia con i dirigenti scolastici con evidenti benefici per giovani e studenti ma anche per gli stessi genitori", si legge nella nota.