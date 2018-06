Provinciali: Valduga, non siamo nel centrosinistra

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - "La nostra collocazione non è nel centrosinistra autonomista perché quell'esperienza, anche fisiologicamente, è di fatto finita. Non siamo nel centrosinistra e non abbiamo l'ambizione di entrarci: vogliamo fare qualcosa di diverso". A dirlo, dalle colonne del Corriere del Trentino, è il sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, a proposito delle liste civiche o movimenti civici.

"Abbiamo la possibilità, dentro la nostra Autonomia - aggiunge - di costruire alleanze più rappresentative e più marcatamente legate ai territori di quanto sia stato capace di fare il centrosinistra stesso. Il governo lo si fa dalla periferia al centro, non al contrario. Si riparte dal territorio con liste civiche inclusive, poiché provenienti da aree culturali che hanno fatto la storia di questa terra: un'area popolare, una autonomista, una liberal-democratica e anche una riformista. Però smettiamola di ragionare in termini di Pd, Upt e Patt che o sono morti e sepolti o si stanno per seppellire da soli". (ANSA).