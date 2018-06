Provinciali in Trentino: Daldoss fa una lista

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - "Alle prossime elezioni provinciali ci sarò con una lista frutto di una aggregazione aperta sia a chi oggi c'è, sia a chi ha detto che vuole esserci, ma per ora non si è sbilanciato, come i Civici. Al sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, dico che un appoggio politico esterno è il benvenuto". Così l'assessore provinciale trentino Carlo Daldoss, in vista delle elezioni provinciali di ottobre in Trentino, sul quotidiano locale 'l'Adige'.

"Il mio progetto - spiega - quello di realizzare un partito territoriale che abbia una base più ampia possibile, non è praticabile negli attuali partiti e nel Patt in particolare".

Tra i cambiamenti in vista delle provinciali ieri anche l'annuncio del consigliere Pd Mattia Civico su Facebook della decisione di non ricandidarsi. Una decisione che chiarisce in linea con quanto deciso nel 2008, ovvero di dedicare dieci anni all'esperienza politica, fermo restando il proposito di proseguire il suo impegno privato come attivista. (ANSA).