Mostre: 'Giardini ritrovati' a Trento

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - È stata inaugurata ieri, a Palazzo delle Albere, la mostra 'Giardini ritrovati. Spazi e caratteri delle architetture verdi in Trentino', aperta fino al 2 settembre. È stata ideata dalla Soprintendenza per i beni culturali e organizzata con il sostegno del servizio attività culturali e del servizio per il sostegno occupazione e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con il Castello del Buonconsiglio - Monumenti e collezioni provinciali e la Trentino Film Commission.

Nell'occasione il Soprintendente Franco Marzatico ha ripercorso la secolare storia del giardino e delle sue rappresentazioni bibliche, mitologiche, letterarie. L'assessore alla Cultura del Comune di Trento, Andrea Robol, ha sottolineato il valore dell'iniziativa anche a fronte del percorso di riflessione sull'identità del futuro della splendida residenza suburbana dei Madruzzo, già al centro di un fitto tessuto di orti e giardini. (ANSA).