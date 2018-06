Tirolo chiude ai tir di sabato

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - L'Austria ribadisce la sua linea dura sul traffico pesante in Tirolo con un nuovo provvedimento: per la prima volta, d'estate di sabato non potranno più transitare tir verso la Germania. Finora il divieto valeva solo in direzione sud, ora è stato esteso anche in direzione nord, dalle ore 7 fino alle ore 15, quando scatta comunque il 'normale' divieto per il fine settimana, annuncia la Tiroler Tageszeitung. Sono esclusi dal divieto tir diretti a una destinazione in Tirolo.

Il provvedimento viene giustificato come adeguamento al divieto già in vigore in Germania, che scatta appunto sabato alle ore 7. "In questo modo, nei giorni di maggiore traffico, evitiamo che l'autostrada dell'Inntal venga intasata da tir in sosta (a causa del divieto in Germania, ndr.)", spiega il governatore Guenther Platter al giornale. Il divieto di transito di sabato vale per tir di oltre 7,5 tonnellate, in direzione sud dal 30 giugno al 25 agosto e in direzione nord dal 7 luglio al 25 agosto.