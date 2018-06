Zanzara tigre: piano di controllo della giunta in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - La giunta provinciale di Trento ha approvato oggi il piano per il controllo della zanzara tigre, su proposta dell'assessore Luca Zeni. I principali aspetti previsti sono rafforzare la prevenzione, favorire i flussi informativi e l'integrazione tra i vari soggetti preposti alla sorveglianza e al monitoraggio del fenomeno (Apss, Comuni, enti di ricerca) e migliorare gli strumenti di contrasto, come la disinfestazioni con i larvicidi.

Inoltre la comunicazione con il cittadino, per divulgare le "buone pratiche" contro la diffusione della zanzara tigre, in quanto circa l'80% del territorio potenzialmente interessato è costituito da proprietà privata, sulla quale l'ente pubblico non può accedere direttamente per gli interventi di disinfestazione.

Il documento, che fornisce le linee guida per il contrasto del fenomeno, nasce da un lavoro di monitoraggio e studio coordinato dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige. (ANSA).