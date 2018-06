Scuola, ultima campanella in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 GIU - Ultimo giorno di scuola per 91.500 alunni e studenti in Alto Adige. Di questi 22.100 hanno frequentato le scuole in lingua italiana, 66.200 quelle in lingua tedesca e 3.200 quelle in lingua ladina. L'anno scolastico appena terminato è durato esattamente 176 giorni. Nei prossimi iniziano gli esami di stato per le medie e le superiori. Ora i bimbi potranno godersi le ferie estive, che dureranno 82 giorni, prima di tornare il 5 settembre sui banchi di scuola.