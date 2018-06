Natalità: Save the Children, Trentino Alto Alto Adige primo

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - Save the Children ha pubblicato i dati Istat relativi alla natalità in Italia articolati nel cosiddetto 'Mother's Index', un set di 11 indicatori statistici raggruppati in tre macro aree: cura, lavoro e servizi. In tutti e tre la performance migliore è delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il Trentino ha un primo posto assoluto nell'area dei servizi ed è al secondo per le altre due aree. Per combattere il generale calo della natalità in Italia tra gli strumenti suggeriti dal rapporto c'è inoltre la certificazione trentina Family Audit, da diffondere e introdurre nelle aziende al fine di rispondere in modo concreto alle necessità di conciliazione famiglia-lavoro dei dipendenti. Certificazione suggerita anche per migliorare le questioni di cura, dove nel rapporto sono considerati due indicatori: uno relativo al tasso di fecondità e l'altro alla distribuzione del lavoro di cura nella coppia. (ANSA).