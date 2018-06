Migranti nascosti in rimorchio tir, bloccati a Roncegno

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - Bloccati dalla Guardia di Finanza di Borgo, durante un controllo lungo la statale della Valsugana, cinque cittadini stranieri (due afgani, due iraniani ed un pakistano) scesi dal rimorchio di un tir in sosta in un'area di servizio all'altezza di Roncegno.

Privi di documenti di identità, gli stranieri erano saliti sul camion, apparentemente all'insaputa dell'autista, e dopo qualche ora, avendo difficoltà a respirare nel chiuso del rimorchio, avevano creato una fessura nel telone implorando l'autista di fermarsi. Dopo l'intervento delle Fiamme Gialle, i cinque sono stati accompagnati in questura a Trento, mentre il camionista è stato denunciato per favoreggiamento all'immigrazione. Dagli accertamenti condotti, non sono state ritrovate somme in contanti tali da far pensare che l'autista fosse implicato attivamente nel traffico di migranti quale passatore. Nei confronti dei clandestini sono stati emessi gli inviti a presentarsi al Cinformi di Trento per regolarizzare la propria posizione irregolare.