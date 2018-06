Istat, stangata da 1.007 euro a Bolzano

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "In testa alla graduatoria dei capoluoghi più cari, in termini di maggior spesa, si conferma Bolzano, con il picco dell'inflazione, 1,8%, equivalente, per una famiglia da quattro componenti, ad una spesa supplementare su base annua di 1.007 euro (767 per la famiglia tipo Istat da 2,4 componenti), contro una media per l'Italia di 386 euro (303 per la famiglia tipo)". Così l'Unione nazionale dei consumatori (Unc), commenta i dati dell'Istat su maggio. Al secondo posto della graduatoria l'associazione vede "Trento, dove il rialzo dei prezzi dell'1,3% determina un aumento del costo della vita, per una famiglia di quattro persone, pari a 664 euro (410 per la famiglia media Istat). Terza Bologna, dove - aggiunge l'Unc - l'inflazione dell'1,2% comporta un aggravio annuo di spesa di 576 euro (482 per la famiglia tipo)".