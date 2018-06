Benko compra catena mobili Leiner-Kika

(ANSA) - BOLZANO, 15 GIU - Il magnate austriaco René Benko compra la catena di mobili Kika-Leitner, che si trova in forte difficoltà di liquidità. La cessione da parte del gruppo tedesco-sudafricano Steinhoff mette in sicurezza i 5.000 posti di lavoro. Secondo il quotidiano Der Standard, il cambio di proprietà avviene per 500 milioni di euro.

"La Signa, grazie al suo capitale, ha già dimostrato con il risanamento di Karstadt di essere in grado di salvare posti di lavoro", ha detto l'ad Gunnar George all'Apa. Il fatturato di Kika-Leitner nel 2017 ammontava a 800 milioni di euro. Come scrive Der Standard, il patrimonio del gruppo Signa del tirolese 41enne ammonta ormai a 10 miliardi di euro. Con l'acquisto di Kika-Leitner, dopo quello dei grandi magazzini Karstadt, la Signa, cresciuta nel settore immobiliare, sta investendo sempre di più nel commercio, come dimostra anche Signa Sport che opera nel commercio online. Nel frattempo la Tageszeitung annuncia per il 10 dicembre l'inizio dei lavori per il Waltherpark a Bolzano.